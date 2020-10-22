Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor maçının ardından - Son Dakika

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Beypiliç Boluspor ile 0-0 berabere kalan Balıkesirspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Galip gelemediğimiz için üzgünüm." dedi.

Dilsöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak istedikleri maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmada önem gol pozisyonlarına girdiklerini belirten Dilsöz, şunları kaydetti:

"Böyle maçlar zor maçlardır. Rakibimiz de 1 puan için geldi. Kalemizde pozisyonları yok. Sadece kendi hatalarımızdan geldikleri duran toplar oldu. Bizim biraz daha ön tarafta daha net pozisyonlar daha çok gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Kazanmamız gereken bir maçtı. Galip gelemediğimiz için üzgünüm için üzgünüm. Buradaki iki puanı mutlaka Ankara deplasmanında telafi etmek zorundayız."

Beypiliç Boluspor cephesi

Beypiliç Boluspor Teknik Sorumlusu Osman Nuri Işılar da deplasmandan aldıkları 1 puana sevinmediklerini bildirdi.

Işılar, gelecek maçlarda çıkışa geçeceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Sonuçta adaletli bir puan dağılımı oldu. 'Kazansaydık daha iyi olurdu' diyebilirdim ancak hafta içerisinde enteresan sakatlıklar yaşadık. Bu nedenle kendi iskelet kadromuzda hiç oynamadığı mevkide oynayan arkadaşları koyduk, ilk defa oynayan arkadaşlarımız vardı. Hak veririsiniz ki kompakt yapı içerisinde birlikte düşünüp aynı anda kabiliyetini sahaya yansıtabilmek için bu arkadaşlarla biraz daha birlikte olmamız gerekiyordu. Arkadaşlarımız iyi niyetle mücadelesini çok iyi sahaya yansıttılar. İkinci yarı daha baskın oynadığımızı düşünüyorum. Seyrek de olsa hücumlarla etkili olduğumuzu düşünüyorum."