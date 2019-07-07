Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'da kombineler satışa çıkıyor
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Balıkesirspor'da kombineler satışa çıkıyor

1 saat önce

Balıkesirspor'da 2019-2020 sezonu için kombine biletleri pazartesi satışa çıkıyor.

Balıkesirspor'da kombineler satışa çıkıyor, System.String[]
Balıkesirspor'da 2019-2020 sezonu için kombine biletleri pazartesi satışa çıkıyor.

Saat 11.00'de satışa sunulacak olan kombine biletlerinin fiyatları 1.kategori 525 TL, 2.kategori 400 TL ve Maraton tribünü 225 TL olarak açıklandı. Kombine alan taraftarların Passolig tarafından alınan yıllık vize ücreti, Balıkesirspor tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kombine fiyatlarında indirime gittiklerini ifade eden Dağlı; "Kombine fiyatlarını düşürdük. Kombine bin 250 TL imiş. Biz 400 TL'ye düşürdük. Herkes sahaya gelsin. Biz mali veriyi de düşündük. Bugün bin 250 TL futbol izlemek için aslında yüksek rakamlar ama destek amaçlı yüksek değil. Biz rakamları öyle güzel bir yere çektik ki hem maç izlenecek hem de destek olacak" diye konuştu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
Balıkesirspor, Spor
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