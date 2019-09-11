Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları
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Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları

43 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 4. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 4. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ali Tandoğan nezaretinde, koşuyla başlayan idmanda, çift kale ile devam etti.

Tandoğan, sürekli idmanı durdurarak özellikle Ümraniyespor maçında görev vermeyi planladığı yeni transferlere oyun tarzı hakkında taktik verdi.

Antrenman öncesi AA muhabirine konuşan Balıkesirspor'un başarılı orta saha oyuncusu Foxi Kethevoama, ligde daha iyi yerlere gelmek istiyorlarsa bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Foxi, iyi bir kamp dönemi geçirdiğini aktararak, "Hocamızla çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Onları takıma dahil etmeye çalışıyoruz. Kendi adıma şöyle söyleyebilirim; iyi geçirdiğimiz kamp sonrası ben de lige iyi bir başlangıç yaptım. İnşallah bu performansımı sezonun tümüne yayarım." diye konuştu.

Taraftarın bir itici güç olduğunu söyleyen Foxi, taraflardan da Ümraniyespor maçı için destek istedi.

Öte yandan antrenmanın ardından 40 yaşına giren yardımcı antrenör Uğur Kavuk'un doğum günü kutlandı.

Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:45 Kaynak: AA
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