Balıkesirspor Lider Kütahyaspor'la Karşılaşacak
Balıkesirspor Lider Kütahyaspor'la Karşılaşacak

Balıkesirspor Lider Kütahyaspor\'la Karşılaşacak
31.01.2026 11:30
Balıkesirspor, Kütahyaspor'la Play-Off mücadelesi verecek. Maç yarın saat 15.00'te.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Karşıyaka'yı 2-1 yenerek adını Play-Off hattına yazdıran Balıkesirspor yarın deplasmanda lider Kütahyaspor'la kozlarını paylaşacak. Dumlupınar Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 19'uncu hafta mücadelesini Emre Can Furuncu yönetecek. Grupta 35 puanla 5'inci sırada yer alan Balıkesir temsilcisi, 47 puanlı liderin 5 maçlık galibiyet, 16 haftalık namağlup serisini sona erdirmeye çalışacak.

Ligde 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor aynı saatte evinde düşme hattındaki Afyonspor karşısına 8'de 8 yapma hedefiyle çıkacak. Geçen hafta rakiplerine yenilerek Play-Off yarışında yara alan iki takımdan Denizli İdmanyurdu evinde 17.00'de başlayacak randevuda Uşakspor'la karşı karşıya gelecek. Öte yandan Uşakspor'da hafta içinde görevi bırakan teknik direktör Ergün Penbe, 2'nci Grup'ta mücadele eden Hacettepe Türk Metal 1963'ün başına geçti.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Futbol, Spor

