Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'un altyapı oyuncularından Belediye Başkanı Avcı'ya teşekkür ziyareti
Son Dakika Spor Balıkesirspor'un altyapı oyuncularından Belediye Başkanı Avcı'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika Spor

Balıkesirspor'un altyapı oyuncularından Belediye Başkanı Avcı'ya teşekkür ziyareti

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 10 yaş grubunda 20 ekibin katıldığı İnternational Ephesia Cup'ta ikinci olan Balıkesirspor 11 Yaş Altı Takımı oyuncuları, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'yı makamında ziyaret etti.

Balıkesirspor'un altyapı oyuncularından Belediye Başkanı Avcı'ya teşekkür ziyareti, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 10 yaş grubunda 20 ekibin katıldığı İnternational Ephesia Cup'ta ikinci olan Balıkesir spor 11 Yaş Altı Takımı oyuncuları, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan antrenör Rıdvan Karaca, Avcı'ya kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Kulübümüzdeki mali sıkıntılar malum. Bizler bu sıkıntıları yaşarken elimizden tuttunuz ve bize yardımcı oldunuz. Bu çocuklara ve altyapıya vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Avcı da altyapıya desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Avcı, "Çocuklar bizim geleceğimiz, bu çocukları sosyal medya ve elektronik bağımlılıktan uzak tutarak spor yapmaya yönlendirmeniz bizim için çok önemli. Çocuklarımızı elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyor, gösterdikleri mücadeleden ve yoğun çabadan dolayı antrenör Rıdvan Karaca ve değerli ailelere teşekkür ediyorum. Altıeylül Belediyesi olarak, takım kurmak yerine o bütçeyi ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerine ve altyapılara harcama yoluna gidiyoruz çünkü gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu onları spora yönlendirmekten geçiyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Balıkesirspor, Hasan Avcı, Altıeylül, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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