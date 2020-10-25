Balkan Tarihi Müzesi kapılarını açmak için gün sayıyor - Son Dakika

Balkan Tarihi Müzesi kapılarını açmak için gün sayıyor

25.10.2020 11:25
Balkan Tarihi Müzesi kapılarını açmak için gün sayıyor, System.String[]

Balkan Savaşları'nda Edirne savunma hattının en önemli askeri alanlarından Hıdırlık Tabya, müze olarak düzenleniyor.

Balkan Savaşları'nda Edirne savunma hattının en önemli askeri alanlarından Hıdırlık Tabya, müze olarak düzenleniyor.

Tabya, Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini anlatan Balkan Tarihi Müzesi olarak kapılarını açacağı günü bekliyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Hıdırlık Tabya'nın, Şükrüpaşa komutasındaki Türk ordusunun destansı direniş gösterdiği bir yer olduğunu söyledi.

Tabyanın restorasyonunun, Kültür ve Turizm Bakanlığının Edirne'deki en önemli yatırımlarından olduğunu belirten Soytürk, tarihi yapının kasım ayında Balkan Tarihi Müzesi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Müzede neler olacak?

Balkan Tarihi Müzesi'nde "karargah odası", "18 topçu odası", "120 metrelik bir tünel" ve "4 dehliz odası"nın yer alacağını belirten Soytürk, "Bunların hepsinde geleneksel müzeciliğin, teşhir ve tanzim ürünlerinin dışında interaktif bir müze şeklinde dijital uygulamalarla gelen ziyaretçiler bilgilendirilecek. 1361 yılında Edirne'nin fethinden başlayıp, Balkan Savaşı sonrasına kadar Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini anlatacak Balkan Tarihi Müzesi'nin açılışını hasretle bekliyoruz." diye konuştu.

Soytürk, müzenin dış çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yapıldığını, teşhir ve tanzim kapsamında içeride sergilenecek ürünlerin getirildiğini söyledi.

Her bir odada bir savaşı anlatan interaktif bir tema olacağını belirten Soytürk, "Son çalışmalar yapılıyor. Kontrolörler tarafından geçtiğimiz hafta burada sıkı bir çalışma yapıldı. Hıdırlık Tabya, Balkan Tarihi Müzesi olarak Balkan coğrafyasında yaşananları da anlatabilecek. Bu coğrafyada ciddi bir müzeyi şehrimize ve ülkemize kazandırılmış olacağız." diye konuştu.

Müzenin, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 25 Kasım'da açılması planlanıyor.

Edirne, Kasım, Türk, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Balkan Tarihi Müzesi kapılarını açmak için gün sayıyor - Son Dakika

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