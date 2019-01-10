Son Dakika Haberleri: Balkanlar'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balkanlar'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

39 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Priştine'den detaylar Balkanlar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyorPRİŞTİNE - Kosova'da kar yağışı nedeniyle özellikle kara yolu ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.

Balkanlar'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Priştine'den detaylar Balkanlar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

PRİŞTİNE - Kosova'da kar yağışı nedeniyle özellikle kara yolu ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.

Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, kara yolu ulaşımının aksamaması için ekiplerin aralıksız çalışmaya devam ettiği belirtilirken, sürücülere daha dikkatli araç kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Başkent Priştine'de de vatandaşlara zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesi edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Kosova, Priştine, Güncel
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