Balkanlar'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
39 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Priştine'den detaylar Balkanlar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyorPRİŞTİNE - Kosova'da kar yağışı nedeniyle özellikle kara yolu ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Priştine
'den detaylar Balkanlar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
PRİŞTİNE - Kosova
'da kar yağışı nedeniyle özellikle kara yolu ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.
Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, kara yolu ulaşımının aksamaması için ekiplerin aralıksız çalışmaya devam ettiği belirtilirken, sürücülere daha dikkatli araç kullanmaları çağrısında bulunuldu.
Başkent Priştine'de de vatandaşlara zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesi edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:34 Kaynak: AA
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