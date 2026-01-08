Balkanlarda Sel Felaketi - Son Dakika
Balkanlarda Sel Felaketi

08.01.2026 17:33
Arnavutluk'ta sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, bölgelerde yoğun yağış ve tahliye çalışmaları sürüyor.

Balkan ülkeleri Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da sellere neden olan yağışlar devam ederken, Arnavutluk'ta bir kişi hayatını kaybetti.

Arnavutluk'ta sellerden en çok etkilenen iller Dıraç, İşkodra, Leş, Fier, Berat ve Ergiri'de evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere ülke makamları, sel baskını yaşanan bölgelerde ailelerin tahliyesi ve suyun uzaklaştırılması için çalışmalarını sürdürdü. Bazı bölgelerde kar yağışı da etkili oldu.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yoğun yağışlar sonucunda son saatlerde bazı bölgelerde nehir seviyelerinin yükseldiği belirtildi.

Yağışların, tarım arazilerinin ve evlerin sular altında kalmasına, toprak kaymalarına, altyapı hasarına ve yolların kapanmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, "Sivil Savunma ekipleri ve Silahlı Kuvvetler, Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve Savunma Bakanlığının koordinasyonunda, acil durumun yönetilmesi, gerekli görülen yerlerde vatandaşların tahliyesi ve zararların en aza indirilmesi için sahada görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Dıraç Polisinden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki bir kişinin cesedinin tahliye kanalında bulunduğu, şahsın su akıntısıyla sürüklendiğinin düşünüldüğü bildirildi.

Arnavutluk'ta sellerden en çok etkilenen bölgelerden olan Dıraç sakinlerinden Altin Lleshi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin sular altında kaldığını belirtti.

Lleshi, "Çok zarar gördük, evdeki her şeyimiz zarar gördü. Evde 80 santimetreden fazla su vardı." dedi.

Bektash Shahini de evinin selden zarar gördüğünü anlatarak, "Evim ilk kez sular altında kaldı. Su doğrudan geldi ve bize engel oldu, önlem alma imkanımız olmadı." diye konuştu.

Altin Prifti ise evinin birkaç gündür sular altında olduğunu söyledi. Prifti, "Durum çok zor. Tüm ev eşyalarımız sular altında kaldı. Ev kullanılamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Kosova

Son günlerde yoğun yağışların olduğu ve sellerin meydana geldiği Kosova'da ise bazı bölgelerde durum iyiye giderken, başta başkent Priştine olmak üzere belli yerlerde yağmur yerini kara bıraktı.

Priştine'de gece boyunca etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsü, don uyarısında bulundu. Yetkililer vatandaşlara trafikte dikkatli olmalarını ve gereksiz yolculuklardan kaçınmalarını tavsiye etti.

Belediye ekipleri ana yolları temizlemek için çalışmalar yaptı.

Kosova'da Malişeva ve Yunik belediyelerinde sellerden dolayı "acil durum" ilan edilmiş, ülke genelindeki yağışlar nedeniyle eğitimde ikinci yarıyılın başlaması 12 Ocak'a ertelenmişti.

Karadağ ve Sırbistan

Karadağ'da 4 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar ülke genelinde sellere neden oldu.

Karadağ medyasındaki haberlerde, en kritik durumun Danilovgrad kentinde yaşandığı, 30 kişinin tahliye edildiği ve çok sayıda ev ile iş yerini su bastığı belirtildi. Haberlere göre, bazı kesimlerde yükselen nehir suları trafikte aksamalara neden olurken, bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Sırbistan'da da şiddetli yağışlar nedeniyle 4 belediyede olağanüstü hal ilan edildi. Ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu sellere bağlı olarak elektrik kesintilerinin de yaşandığı aktarıldı.

Sırbistan Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışlar ve soğuk hava dalgasının yarın da devam edeceğini ifade etti.

Hırvatistan ve Bosna Hersek

Hırvatistan Meteoroloji Dairesi de yoğun kar yağışı nedeniyle Osijek bölgesinde kırmızı alarm verildiğini, başkent Zagreb'de ise turuncu alarma geçildiğini duyurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda vatandaşın kırık şikayetiyle hastanelere başvurduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

