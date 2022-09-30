Adana'da feci olay! İntihara kalkışan anneyi çocukları engellemeye çalıştı

Adana'da saatlerinde 12 katlı bir apartmanın 10'uncu katında oturan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğun gözü önünde balkon demirlerinden sarkıp, atlamaya kalkıştı.

"ANNE YETER" DİYE BAĞIRDILAR

Çocuklarının ise komşular tarafından 'Anne yeter' diye bağırdığı duyuldu. Çocuklar daha sonra annelerini engellemek için bacaklarına sarıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre vücudunun yarısını korkuluklardan sarkıtan kadın, evdeki başka bir kişi tarafından ikna edilerek, indirildi.