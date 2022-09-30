Adana'da feci olay! İntihara kalkışan anneyi çocukları engellemeye çalıştı - Son Dakika
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Adana'da feci olay! İntihara kalkışan anneyi çocukları engellemeye çalıştı

30.09.2022 12:24

Adana'da meydana gelen olayda kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğunun gözü önünde balkon korkuluklarına çıkarak, atlamaya kalkıştı. Çocuklar annelerinin bacağına sarılarak engel olmaya çalışırken, "Anne yeter" diyerek isyan etti.

Adana'da saatlerinde 12 katlı bir apartmanın 10'uncu katında oturan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğun gözü önünde balkon demirlerinden sarkıp, atlamaya kalkıştı.

"ANNE YETER" DİYE BAĞIRDILAR

Çocuklarının ise komşular tarafından 'Anne yeter' diye bağırdığı duyuldu. Çocuklar daha sonra annelerini engellemek için bacaklarına sarıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre vücudunun yarısını korkuluklardan sarkıtan kadın, evdeki başka bir kişi tarafından ikna edilerek, indirildi.

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Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da feci olay! İntihara kalkışan anneyi çocukları engellemeye çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da feci olay! İntihara kalkışan anneyi çocukları engellemeye çalıştı - Son Dakika
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