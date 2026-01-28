Balkondan Düşen Bebek Yaralandı - Son Dakika
Balkondan Düşen Bebek Yaralandı

Balkondan Düşen Bebek Yaralandı
28.01.2026 13:32
Trabzon'daki 2 yaşındaki E.N, balkondan düşerek yaralandı; hastanede tedavi altına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştüğü iddia edilen bebek yaralandı.

Bahçecik Mahallesi'nde 2 yaşındaki E.N, evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Afgan uyruklu bebek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

