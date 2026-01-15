Balkondan Girip Yaraladı: Davaya Devam

Kayseri'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin evine balkondan girerek, maket bıçağı ile yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen olayda uzaklaştırma kararı olan eski eşi M.K.'nin yaşadığı eve balkondan girerek maket bıçağı ile yaralayan A.C.'nin yargılanmasına Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen duruşmada tutuklu sanık A.C. ile müşteki olan eski eşi M.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden A.C., uzun zamandır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi. M.K. ise eski eşi hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirtti. M.K.'nin avukatı da sanık hakkında daha önce Kayseri 7. Aile Mahkemesi ve Kayseri 1. Aile Mahkemesi tarafından verilen kararları hatırlatarak, sanığın tutukluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ