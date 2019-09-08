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Balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor

1 saat önce

Balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyorKAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor.

Balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, sabah uyandığında evlerinin balkonunda yavru bir kuş gördü. Kuşu doğaya bırakmaya kıyamayan Kılınç, kartondan yaptığı evde kuşu beslemeye başladı. Yaptığı mamayı şırınga ile kuşa yediren Kılınç'ın bu davranışı, çevresindekilerden takdir topladı.

Muhammet Ali Kılınç, "Sabah uyandığımızda kuşu balkonumuzda bulduk. Annesini bulamadığımız için beslemeye karar verdik. Yaptığımız mamayla kuşu beslemeye başladık. İnternetten araştırarak mamasını yaptık. Kuşa, kartonda da mini bir ev yaptık" dedi.

Muhammet Ali, Kayseri, Develi, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
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