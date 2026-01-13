Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya: Saç sağlığı lüksün başlangıcıdır

Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya, saç sağlığı, marka kimliği ve salon deneyimi üzerine Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, 2026 hedeflerinden erkek bakım ürünlerine, saç modasındaki konumlarından aksesuar alanındaki iddialarına kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"SAÇ SAĞLIĞI, LÜKSÜN BAŞLANGICIDIR"

Emre Kaya, saçın yalnızca estetik bir unsur olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar saçında yaptığı işlemleri şık bir görüntü olarak düşünüyor ama biz önce saç sağlığı diyoruz. Saç sağlığı, lüksün başlangıcıdır; sağlıklı saç ise istenilen görünüme ulaşmanın temelidir" ifadelerini kullandı. Kaya, sağlıksız saçın verimsiz bir toprak gibi olduğunu belirterek, doğru bakımın önemine dikkat çekti.

"DÜNYADAKİ TEK SAÇ MODA MARKASI BİZİZ"

Balmain Hair Couture'un sektördeki konumuna değinen Kaya, "Dünyadaki tek saç moda markası biziz" dedi. Markanın merkezinde yalnızca ürün değil, profesyonel kuaför salonları ve usta dokunuşların yer aldığını belirten Kaya, insanların kullandıkları markalarla kendi kimliklerini temsil etmek istediklerini ifade etti.

"2026'DA HEDEFİMİZ SALON DENEYİMİNİ ARTIRMAK"

Gelecek hedeflerine de değinen Kaya, "2026 yılında öncelikli hedefimiz salondaki deneyimi artırmak, kadınların profesyonel aldığı hizmeti ihtiyaçtan çıkarmamız gerekiyor" dedi. Erkek bakımında şekillendirme ve kokulandırmaya yönelik güçlü bir ürün grubuna sahip olduklarını söyleyen Kaya, saç aksesuarlarının ise markanın rakipsiz olduğu alanlardan biri olduğunu vurguladı.