Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya: Saç sağlığı lüksün başlangıcıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya: Saç sağlığı lüksün başlangıcıdır

Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya: Saç sağlığı lüksün başlangıcıdır
13.01.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya, saç sağlığını merkeze alan lüks anlayışlarını anlattı. Kaya, markanın yalnızca görünüm değil duyguya da hitap ettiğini vurgularken, "Saç sağlığı, lüksün başlangıcıdır" sözleriyle güzellik algısına farklı bir perspektif sundu.

Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya, saç sağlığı, marka kimliği ve salon deneyimi üzerine Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, 2026 hedeflerinden erkek bakım ürünlerine, saç modasındaki konumlarından aksesuar alanındaki iddialarına kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"SAÇ SAĞLIĞI, LÜKSÜN BAŞLANGICIDIR"

Emre Kaya, saçın yalnızca estetik bir unsur olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar saçında yaptığı işlemleri şık bir görüntü olarak düşünüyor ama biz önce saç sağlığı diyoruz. Saç sağlığı, lüksün başlangıcıdır; sağlıklı saç ise istenilen görünüme ulaşmanın temelidir" ifadelerini kullandı. Kaya, sağlıksız saçın verimsiz bir toprak gibi olduğunu belirterek, doğru bakımın önemine dikkat çekti.

Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya: Saç sağlığı lüksün başlangıcıdır

"DÜNYADAKİ TEK SAÇ MODA MARKASI BİZİZ"

Balmain Hair Couture'un sektördeki konumuna değinen Kaya, "Dünyadaki tek saç moda markası biziz" dedi. Markanın merkezinde yalnızca ürün değil, profesyonel kuaför salonları ve usta dokunuşların yer aldığını belirten Kaya, insanların kullandıkları markalarla kendi kimliklerini temsil etmek istediklerini ifade etti.

Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya: Saç sağlığı lüksün başlangıcıdır

"2026'DA HEDEFİMİZ SALON DENEYİMİNİ ARTIRMAK"

Gelecek hedeflerine de değinen Kaya, "2026 yılında öncelikli hedefimiz salondaki deneyimi artırmak, kadınların profesyonel aldığı hizmeti ihtiyaçtan çıkarmamız gerekiyor" dedi. Erkek bakımında şekillendirme ve kokulandırmaya yönelik güçlü bir ürün grubuna sahip olduklarını söyleyen Kaya, saç aksesuarlarının ise markanın rakipsiz olduğu alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Emre Kaya, Güzellik, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya: Saç sağlığı lüksün başlangıcıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:15:49. #7.11#
SON DAKİKA: Balmain Hair Couture Türkiye Genel Müdürü Emre Kaya: Saç sağlığı lüksün başlangıcıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.