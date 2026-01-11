Bambu Yazmalara Yenilikçi Koruma

JİNGZHOU, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin Jingzhou kentindeki Kültürel Miras Koruma Merkezi, bambu yazmalar gibi organik kültürel eserlerin yapıları gereği yüksek hassasiyet gerektirmesi ve korunmalarının ciddi zorluklar barındırması nedeniyle, son yıllarda bu eserlerin uzun vadeli muhafazasını sağlamak amacıyla yenilikçi koruma tekniklerini geliştirerek sahada uygulamaya koyuyor.
