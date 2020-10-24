Banaz'da doğalgaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki yıl önce kullanıma sunulan doğalgaz için çalışmalar hızlandırıldı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, yaptığı açıklamada doğalgaz altyapı çalışmalarının hızlandırıldığını, bu yıl sonuna kadar Cumhuriyet Mahallesinde, yani asfalt ile demiryolu arasında kalan bölümdeki vatandaşların tümünün doğalgaza kavuşturulacağını belirtti.

Arpacı, "Her koşulda 2023 yılına kadar ilçemizin her köşesinde doğalgazı kullanılır hale getireceğiz" dedi.

Halen 2 bin 750 konutun doğalgaz kullanımına geçtiği ilçede yeni bağlantı yapılan 350 binadaki 1.670 konut abonelik işlemlerine başladı.