Son Dakika Haberleri: Banaz'da "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım" etkinliği
Son Dakika Güncel Banaz'da 'Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım' etkinliği

Banaz'da "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım" etkinliği

6 saat önce

Banaz'daki Mehmet Makbule Erdem İlkokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği düzenledi.

Banaz'da

Banaz'daki Mehmet Makbule Erdem İlkokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği düzenledi.

Okulda düzenlenen etkinlikte, öğencilere lösemi hastalığı konusunda bilgi verildi.

Okul Müdürü Murat Demir, lösemi konusunda farkındalığı artırmak amacını taşıyan etkinliği düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

Banaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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