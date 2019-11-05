Banaz'da "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım" etkinliği
6 saat önce
Banaz'daki Mehmet Makbule Erdem İlkokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Banaz'daki Mehmet Makbule Erdem İlkokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği düzenledi.
Okulda düzenlenen etkinlikte, öğencilere lösemi hastalığı konusunda bilgi verildi.
Okul Müdürü Murat Demir, lösemi konusunda farkındalığı artırmak amacını taşıyan etkinliği düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.
Kendi müsabakalarını unutup başpehlivanın güreşini izlediler Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım