Banaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Hasan Demir getirildi - Son Dakika

Banaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Hasan Demir seçildi.

Banaz Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen genel kurulda; mevcut başkan Bayram Sargın'ın yanı sıra Hasan Demir, Mustafa Dal ve İbrahim Gündüz yarıştı.

Seçim sonucunda oyların 352'isini alan Hasan Demir, esnaf odası başkanlığına getirildi.

Diğer adaylar Bayram Sargın'a 256, Mustafa Dal'a 151 ve İbrahim Gündüz'e ise 97 oy çıktı.

Hasan Demir, kendisini destekleyenlere teşekkür etti, esnafın sorunlarının çözümü için gayret edeceğini belirtti.