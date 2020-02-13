Banaz Muhtarlar Derneğinde Remzi Taşçı, güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banaz Muhtarlar Derneğinde Remzi Taşçı, güven tazeledi - Son Dakika

Banaz Muhtarlar Derneğinde Remzi Taşçı, güven tazeledi

7 saat önce

Banaz Muhtarlar Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma Eğitim ve Kültür Derneğinde Remzi Taşçı, başkanlığa yeniden seçildi.

Banaz Muhtarlar Derneğinde Remzi Taşçı, güven tazeledi, System.String[]

Banaz Muhtarlar Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma Eğitim ve Kültür Derneğinde Remzi Taşçı, başkanlığa yeniden seçildi.

Dernek binasında yapılan kongrede, yeniden aday olan Hasan Köyü Muhtarı Remzi Taşçı ile Hallaçlar Köyü Muhtarı Ramazan Yeter, başkanlık için yarıştı.

Remzi Taşçı, geçerli 48 oyun 28'inin alarak başkanlığa seçildi. Ramazan Yeter ise 18 oyda kaldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.

Remzi Taşçı, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, muhtarların birlik beraberlik içinde yoluna çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Kongreye AK Parti İlçe Başkanı Eşref Çelik, İl Genel Meclisi üyeleri Abdülkadir Kılınç ve Kürşat Ceylan da katıldı.

Hallaçlar, Banaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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