Bandırma\'da Sözlü Taciz Şüphelisi Gözaltında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaşif Acar Caddesi üzerinde yürüyen M.S. (21) adlı kadın, arkasından gelen A.T. (52) tarafından sözlü olarak taciz edildiğini öne sürdü. Genç kadın, olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR