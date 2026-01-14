Bandırma'da Trafik Denetimlerine Devam - Son Dakika
Bandırma'da Trafik Denetimlerine Devam

Bandırma\'da Trafik Denetimlerine Devam
14.01.2026 18:07
Bandırma'da 2025'te yapılan trafik denetimlerinde binlerce sürücüye ceza uygulandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılı boyunca ilçe genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde binlerce araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde trafik güvenliğini tehdit eden ihlallere karşı kararlı bir mücadele yürütüldü.

Yapılan denetimlerde, 494 araçta abart egzoz ve çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü tespit edilirken, 3 bin 730 sürücüye ses ve müzik cihazlarını rahatsız edici şekilde kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullanımına yönelik kontrollerde ise 668 sürücünün alkollü şekilde araç kullandığı belirlendi ve haklarında yasal işlem yapıldı. Şehir içi trafik düzenini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda, bin 677 kamyon ve çekiciye, izinsiz indirme-bindirme ve park ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Özellikle motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde 38 bin 231 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 9 bin 100 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Bandırma'da Trafik Denetimlerine Devam - Son Dakika

SON DAKİKA: Bandırma'da Trafik Denetimlerine Devam - Son Dakika
