Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor 3 puanla tanıştı
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Bandırmaspor 3 puanla tanıştı

2 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla giren Bandırmaspor, ilk galibiyetini Kastamonu deplasmanında aldı.

Bandırmaspor 3 puanla tanıştı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla giren Bandırmaspor, ilk galibiyetini Kastamonu deplasmanında aldı. Rakibini 2-1 yenen bordo-beyazlılar, 3 hafta sonunda puanını 5'e çıkardı.


İyi bir takım kurduklarını belirten Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, "Deplasmanda aldığımız galibiyet takıma büyük moral verdi. Bu takımla hedefe ulaşacağımıza inancımız tam" dedi. Karlahan, yeni kurulan takımın zamanla daha iyi bir futbol oynayacağına ve seri galibiyetler alacaklarına inandığını belirtti. Bu hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılacak toplantılara da değinen Karlahan özellikle ikinci lig futbol kulüplerinin gelir oluşturma konusunda zorluk çektiğini, bu konuda federasyonla görüşmeler yapılacağını söyledi.


Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise takım olarak her geçen hafta daha iyiye gittiklerini söyledi. 15 transfer yaptıklarını vurgulayan Bozkurt, "Takım içindeki uyum sürecini en kısa sürede atlatacağız. Sistemimizi oturtmak ve istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni yönetimin yapmış olduğu çalışmaların karşılığını sahada en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Bandırmaspor'un 35 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Hüseyin Bak, ilk 3 haftada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 3 maçta da fileleri havalandıran deneyimli orta saha oyuncusu, takımının en skorer ismi oldu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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