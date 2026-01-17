Bandırmaspor'dan 4-1 Galibiyet - Son Dakika
Spor

Bandırmaspor'dan 4-1 Galibiyet

Bandırmaspor'dan 4-1 Galibiyet
17.01.2026 16:25
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig maçıda Pendikspor'u 4-1 ile geçti. Kehinde kırmızı kart gördü.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Güner Mumcu Taştan, Oğuzhan Kocaçoban

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerem Alıcı, Mulumba (Dk. 84 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Kehinde, Ndongala (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Amaral (Dk. 79 Yusuf Can Esendemir), Tanque (Dk. 85 Abdulkadir Parmak)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan (Dk. 46 Thuram), Hüseyin Maldar, Denic (Dk. 75 Adnan Uğur), Hakan Yeşil (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Mesut Özdemir, Furkan Doğan (Dk. 36 Sequeira), Clarke-Harris (Dk. 66 Görkem Bitkin), Wilks

Goller: Dk. 40 Kehinde, Dk. 53 ve Dk. 68 Tanque, Dk. 57 Amaral, Dk. 65 Atınç Nukan (kendi kalesine) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Kehinde (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 74 Hüseyin Maldar, Dk. 88 Soldo (Atko Grup Pendikspor)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 4-1 yendi.

Kaynak: AA

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
