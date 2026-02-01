Bandırmaspor, Van Spor\'u 2-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor ile Van Spor FK arasında oynanan maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, zor bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İkinci golü daha erken bulabilirdik fakat son dakikalarda bulduk ve maçı kazandık" dedi. Gürsel, ilk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti. Hava şartlarının oyunu olumsuz etkilediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, penaltı pozisyonunda kalecilerinin kurtarışının maçın kırılma anlarından biri olduğunu söyledi. İkinci yarıda rakiplerinin 10 kişi kalmasına rağmen mücadelenin kolay olmadığını vurgulayan Gürsel, "Top rakipte daha fazla kaldı ama çok net pozisyon vermedik. Bugün mücadele gücü ön plandaydı. Seyircimiz sezon başından bu yana belki de ilk kez bu kadar coşkuluydu. Taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Zeki Korkmaz: "Futbolu temizlemek zorundayız"

Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise kırmızı kart kararına sert tepki gösterdi. 10 kişi kaldıktan sonra takımının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Korkmaz, "Futbol oynayan ve pozisyon üreten taraf bizdik. Ancak kırmızı kart pozisyonu mutlaka değerlendirilmelidir. Yalnız kırmızı kart pozisyonunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bu işlerde Vanspor'a karşı artık sınır aşıldı. Bu hakem işi artık bir skandal haline gelmeye başladı. O pozisyonda kırmızı kartlık ne var? Bunun net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Bu hakem arkadaşın bütün Vanlılara bir açıklama yapması lazım. Eğer açıklanırsa boynumuz kıldan ince ama bu pozisyonda ciddi bir sıkıntı var." ifadelerini kullandı. Türk futbolunda adalet vurgusu yapan Korkmaz, "Bugün bize yapılan yarın başkasına yapılır. Futbolu örümcek kafalardan temizlemek zorundayız. Aklında karışıklık olan, bir şeyleri yönettiğini zanneden yapılar Türk futbolundan silinecek. Bunun için ben elimden geleni yapacağım ve futbolun tüm paydaşlarından destek bekliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR