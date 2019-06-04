Son Dakika Haberleri: - Bangladeş'te Bayram Yoğunluğu
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- Bangladeş'te Bayram Yoğunluğu

1 saat önce

- Bangladeş'te bayram yoğunluğuDAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da Ramazan Bayramını şehir dışında geçirmek isteyenler, tren istasyonuna akın etti.

- Bangladeş'te bayram yoğunluğu
DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da Ramazan Bayramını şehir dışında geçirmek isteyenler, tren istasyonuna akın etti.
Bangladeş'te arefe günü ziyaretlere ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trenlerde yoğunluk yaşandı. Başkent Dakka'da nedeniyle trenler, otobüsler dolup taşarken, trene sığmayan halk kapılara tırmandı. Aşırı yoğunluğun yaşandığı trende halk, trenlerin üzerine çıkarak seyahatlerini gerçekleştirdi.
- Bangladeş'te Bayram Yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:48 Kaynak: İHA
Bangladeş, Güncel
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