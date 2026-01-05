Banka Soygununda Mağdurlar Destek Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Banka Soygununda Mağdurlar Destek Arıyor

Banka Soygununda Mağdurlar Destek Arıyor
05.01.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'daki bankada 3,300 kasa soyuldu; mağdurlar yardım için 'Mağdurlar Dayanışma Platformu' kurdu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde duvarı delinerek 3 bin 300'e yakın kasanın soyulduğu Sparkasse bankasının mağdurları, "Mağdurlar Dayanışma Platformu" isimli bir platform kurarak, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda yetkililerden yardım istedi.

Aralarında çok sayıda Türkün de bulunduğu soygun mağdurları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, hayatları boyunca yaptıkları birikimlerin bir gecede yok olmasına tepki gösterdi.

Mağdurlardan İbrahim Aydınlı, 27-28 Aralık'taki Noel tatilinde soyulan bankanın şubesinden 3 bin 300'e yakın kasanın soyulduğunu, zararın 30 milyon avro olarak belirtildiğini ancak bu zararın sadece sigorta bedeli olduğunu ve gerçek zararın en az 300 milyon avro olduğuna dair iddiaların konuşulduğunu söyledi.

33 yıl önce evlendiğini ve o zaman takılan altınlarını kasaya koyduğunu anlatan Aydınlı, "30 yıldır yaptığım birikimleri bu kasalarda saklıyorduk. Eve güvenmedik, bankaya güvendik. Maalesef durum ortada. Burada işçi birikimleri kayboldu. Yakında düğünü olacak kardeşlerimiz var ve kasada ne varsa kayboldu." dedi.

Aydınlı, çok sayıda mağdurun bir araya gelerek "Mağdurlar Dayanışma Platformu" kurduklarını aktardı.

1970 yılında tır şoförü olarak Almanya'ya gelen Hüseyin Çetinkaya ise "2004 yılına kadar çalıştım, 2004 yılında emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettim. Çoluğumun çocuğumun rızkından kestiğim 82 bin avroyu bu bankanın kasasına yatırdım" diye konuştu.

Çetinkaya, kasaların banka tarafından soyulduğunu savunarak, "Tırcı olarak mal taşıdığım her yerin bekçileri var, her iki saatte bir kapıları kontrol ediyorlar. Bu bankanın burada nasıl kontrolü, alarmı, kamerası yok?" ifadesini kullandı.

Mağdurlardan 27 yaşındaki Muhammed Taha Baydaroğlu da çok üzgün olduklarını belirterek, "Bir hayal hatta bir gelecek mahvoldu. Burada birçok gurbetçi 20, 30 hatta 40 yılda biriktirdiklerini bir gecede kaybettiler." dedi.

Baydaroğlu, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banka Soygununda Mağdurlar Destek Arıyor - Son Dakika

ABD’nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü
Tüm ödemelere zam geldi 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı
Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Survivor’da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Süper Kupa’da dev randevu İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Süper Kupa'da dev randevu! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 08:39:03. #7.11#
SON DAKİKA: Banka Soygununda Mağdurlar Destek Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.