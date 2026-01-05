Banka Soygununda Mağdurlar Destek Arıyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde duvarı delinerek 3 bin 300'e yakın kasanın soyulduğu Sparkasse bankasının mağdurları, "Mağdurlar Dayanışma Platformu" isimli bir platform kurarak, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda yetkililerden yardım istedi.

Aralarında çok sayıda Türkün de bulunduğu soygun mağdurları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, hayatları boyunca yaptıkları birikimlerin bir gecede yok olmasına tepki gösterdi.

Mağdurlardan İbrahim Aydınlı, 27-28 Aralık'taki Noel tatilinde soyulan bankanın şubesinden 3 bin 300'e yakın kasanın soyulduğunu, zararın 30 milyon avro olarak belirtildiğini ancak bu zararın sadece sigorta bedeli olduğunu ve gerçek zararın en az 300 milyon avro olduğuna dair iddiaların konuşulduğunu söyledi.

33 yıl önce evlendiğini ve o zaman takılan altınlarını kasaya koyduğunu anlatan Aydınlı, "30 yıldır yaptığım birikimleri bu kasalarda saklıyorduk. Eve güvenmedik, bankaya güvendik. Maalesef durum ortada. Burada işçi birikimleri kayboldu. Yakında düğünü olacak kardeşlerimiz var ve kasada ne varsa kayboldu." dedi.

Aydınlı, çok sayıda mağdurun bir araya gelerek "Mağdurlar Dayanışma Platformu" kurduklarını aktardı.

1970 yılında tır şoförü olarak Almanya'ya gelen Hüseyin Çetinkaya ise "2004 yılına kadar çalıştım, 2004 yılında emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettim. Çoluğumun çocuğumun rızkından kestiğim 82 bin avroyu bu bankanın kasasına yatırdım" diye konuştu.

Çetinkaya, kasaların banka tarafından soyulduğunu savunarak, "Tırcı olarak mal taşıdığım her yerin bekçileri var, her iki saatte bir kapıları kontrol ediyorlar. Bu bankanın burada nasıl kontrolü, alarmı, kamerası yok?" ifadesini kullandı.

Mağdurlardan 27 yaşındaki Muhammed Taha Baydaroğlu da çok üzgün olduklarını belirterek, "Bir hayal hatta bir gelecek mahvoldu. Burada birçok gurbetçi 20, 30 hatta 40 yılda biriktirdiklerini bir gecede kaybettiler." dedi.

Baydaroğlu, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.