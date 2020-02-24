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Banu Noyan ve reklamcı Ata Çağlayan boşandı
6 saat önce
7 ay süren evlilik, çiftin fikir ayrılığı ve yaşam tarzı farklılıkları nedeniyle geçtiğimiz gün Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla tek celsede bitti.
7 ay süren evlilik, çiftin fikir ayrılığı ve yaşam tarzı farklılıkları nedeniyle geçtiğimiz gün Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla tek celsede bitti. Amsterdam'da sürpriz bir nikahla evlenen Banu Noyan ve Ata Çağlayan'ın boşanırken, birbirlerinden herhangi bir talebi olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:25
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