Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Serinlemek için Atatürk Barajı göletine giren Ömer Faruk Zuma (19) ve İbrahim Erenbuğ (16) akıntıya kapılarak suya gömüldü.

İNSAN ZİNCİRİ İLE SUDAN ÇIKARILDILAR

Yakınlarının bağrışmalarını duyanlar, suya atlayıp gençleri bulmak için zamanla yarıştı. Kısa sürede bulunan gençler, insan zinciri oluşturularak sudan çıkartıldı.

2 GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan gençler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. -