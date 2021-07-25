Serinlemek için Atatürk Barajı göletine giren Ömer Faruk Zuma (19) ve İbrahim Erenbuğ (16) akıntıya kapılarak suya gömüldü.
Yakınlarının bağrışmalarını duyanlar, suya atlayıp gençleri bulmak için zamanla yarıştı. Kısa sürede bulunan gençler, insan zinciri oluşturularak sudan çıkartıldı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan gençler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. -
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika