Son Dakika Haberleri: Baraj İnşaatında Sabotaj Gibi Hırsızlık

Baraj İnşaatında Sabotaj Gibi Hırsızlık

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatının iletişim kablolarını keserek hırsızlık yapan 2 kişi Yozgat'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Baraj İnşaatında Sabotaj Gibi Hırsızlık, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatının iletişim kablolarını keserek hırsızlık yapan 2 kişi Yozgat'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Zile İlçesinde yapımı devam eden HES barajının iletişimin kabloları hırsızların hedefi oldu. Kabloları kesip çalan hırsızlar HES ile olan iletişimin kesilmesine neden oldu. Kısa bir süre önce de aynı hırsızlar tarafından kesilerek çalınan kablolar üzerine bölgede çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ikinci hırsızlığın da gerçekleşmesiyle birlikte harekete geçti. Barajın elektronik ve saha çalışmalarına ciddi zarar veren hırsızların piyasa değeri 10 bin lira, hurda değeri ise 850 lira olan kablolar, Tokat'tan görevlendirilen özel ekibin sıkı takibi ile Yozgat'ta ele geçirildi. 2 kişinin kabloları taşıdığı araçları ile ele geçirildiği operasyon sonrasında Jandarma ekipleri şüphelileri adli makamlara sevk edildi. 2 kişi adli makamlarca tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevine gönderildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:29 Kaynak: İHA

Yozgat, Zile, Tokat, 3. Sayfa
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