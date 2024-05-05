Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Spor

Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hafta içinde yaptığı basın toplantısında FETÖ'cülükle suçlayıp ağır sözlerle hedef aldığı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi cephesinden yanıt gecikmedi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada kulüp ismi verilmeden "Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası, TFF'nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir" ifadelerine yer verildi.

05.05.2024 15:07  Güncelleme: 15:36
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Türk futbolunda gerilim tırmanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hafta içinde gerçekleştirdiği basın toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye FETÖ'cü suçlamasında bulunup ağır ifadeler kullanmıştı.

"2 TELEFONUNUZDAN BYLOCK ÇIKTI"

Büyükekşi'yi sert sözlerle eleştiren Koç, "Sayın başkan beni iyi dinleyin! Söz konusu milli değerler ise bizi en son sorgulayacak kişilerden biri sizsiniz. İki telefonunuzda Bylock çıktı! Bize milli değerler hakkında konuşamazsınız. Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor" demişti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ CEPHESİNDEN YANIT GECİKMEDİ

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise isim verilmeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları ile belirlenmiş, FIFA ve UEFA'ya bağlı uluslararası bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk futbolunun amir kurumu konumunu sürdürmeye devam edecektir.

"TÜM ŞEFFAFLIĞIMIZ İLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası, TFF'nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir. Türkiye'deki futbol ailesinin her aşamada ve her şartta doğru bilgilenmesi için tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Herhangi bir kulübümüzün ve kulüp başkanımızın kötü niyetli ve amacı Türk futbolunu değersizleştirmek olan bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalmamaları için talep ettikleri her türlü desteği ve bilgiyi kendileriyle paylaşacağımızı da bilmelerini isteriz.

"GENEL KURUL 18 TEMMUZ'DA YAPILACAKTIR"

Uzunca bir süredir bazı kulüp yöneticilerinin kişisel hırs, çıkar ve menfaatlerini millî menfaatlerin önünde tutarak aceleye getirmek istedikleri seçimli kongre ve imza süreci kulüplerimizin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumlarıyla amacına ulaşamamıştır. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi TFF Seçimli Mali Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Bu süreçte Türk futbolunun ortak menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak son derece sorumlu davranan Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğuna tekrar teşekkür ederiz.

Bu açıdan özellikle Türk futbolunun içine sokulmaya çalışılan kaos ortamına hizmet etmemek ve hedefi dünya futbolunda söz sahibi olmak olan güzide kulüplerimizin saygıdeğer başkan ve değerli yöneticilerinin hiçbir yetkisi ve bilgisi olmayan bazı kaynakları referans almaması da büyük önem arz etmektedir. Zira gönül verdiği renkler birbirinden farklı olsa da ay-yıldızlı forma söz konusu olduğunda A Millî Takımımızla birlikte tek yürek olan milletimize duyduğumuz sorumluluğumuz gereği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası arifesinde Türk futbolunun amir kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun en önemli konsantrasyonu A Millî Takımımızın başarısı olacaktır."

Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF\'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'a yanıt gecikmedi

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Esra Aydın: Aynen öyle baktı 10 yıl şampiyon olamadı suçlu arıyor tek suçlu sensin ALİ KOÇ 56 36 Yanıtla
    samet dönmez: İnşAllah en kısa zamanda fb yapılanlar gsnin başına gelir 58 37 Ali Arslan: Kardeşim olamadı değil yapmıyorlar,hersene engeller,yoksa bak diğer tüm branşlarda bırak Türkiye sampiyonluklarini Avrupa şampiyonluklari geldi geliyor,her branşta zirvede bu kulüp,ama futbolda şebeke kurulmuş,bak şöyle anlatayım,38 maç toplam 114 puan toplam puanın hepsini al ,115 puanla gs yi şampiyon yaparlar,yani sahada oynanmıyor oyun FB ve diğer takımların derdi bu, Ali Koç falan değil mesele 2 4
  • samet dönmez: Aynı gsli kardeşlerinin verdiği cevapla kendisine yakışan bir cevap vermiş türk futbolundan soğuttunuz milleti yok başarısızlıkmış kendi başarısızlığıymış ta mış mış ben FB taraftarıyım ali koççu değilim ama bu başkanın kendi başarısızlığından kaynaklı değildir sonuçta son 10 yılda FB 2 sezon hariç hep şampiyonluğa oynamıştır önü kesilmese bu on yıldada en az 2/3 şampiyonluğu olacaktı bu kadar basit ve net !! 31 21 Yanıtla
    Mihail Gorbuf: Koç'un koyunları 22 11
  • Ankara null: koc devlete darbe yapma pesinde devlet kafasini ezmeli 20 29 Yanıtla
    Ercan Karatas: Klasik Cincon Veryantını:) 2 3 Ali Arslan: Beyin satılmıyor iste 0 0
  • sehmus fatih: Takım tutmuyorum ama tff yönetimi altı kuru değil 37 9 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu sene lig tescil edilmemeli 17 18 Yanıtla
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