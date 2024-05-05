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Cizre'de gelin arabası sel sularının ortasında kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün etkili olan sağanak kentte hasara yol açtı. Sel sırasında bir gelin arabasının sel sularının ortasında kaldı. Gelin arabası su seviyesinin yükselmesiyle sel sularında ilerleyip kurtulmaya çalıştı.

Cizre ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle dündü. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Selin etkilediği Cudi Mahallesi'nde su basan sokaklarda bir gelin arabası sel sularının ortasında kaldı. Sel suyunun yükselmesi ile kurtulmaya çalışırken sürücünün elindeki silecekle camı temizlemesi kameraya yansıdı.