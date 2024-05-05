Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm

Geniş Video İzle

Son hava tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için 11 ile kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıca 26 kentte şiddetli yağışın beklendiğini belirterek sarı uyarıda bulundu.

05.05.2024 19:28  Güncelleme: 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için 11 ile kar yağışı uyarısı yaparken, 26 kent için sarı uyarıda bulundu.

Yağışlı ve soğuk hava tüm yurdu etkisi altına alırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin raporunda kar ve sağanak yağış görülecek şehirlere yer verildi.

METEOROLOJİ HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 26 İLE SARI UYARI

Meteoroloji 26 ilde şiddetli yağış beklendiğini belirterek sarı uyarıda bulundu. Vatandaşlardan sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.


Meteoroloji'nin sarı uyarı yaptığı iller şu şekilde: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan

11 KENTTE SAĞANAK VE KAR ALARMI

Öte yandan Meteoroloji bugün ve yarın için 11 kentte yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kar yağışı beklenen iller şöyle: Artvin, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Kars

Meteoroloji\'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sağanak Yağmur, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • GÖKHAN DUMAN: Mart kapıdan baktirmiyor artık Mayıs ayı geldi havalar soğuk ama. 6 1 Yanıtla

19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail Polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi İsrail Polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 21:07:00. #1.12#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement