CHP\'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti\'nden de açıklama geldi

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CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla İstanbul'da polis tarafından çok sayıda silah ele geçirildiği iddiasını ortaya attı.

BAKAN YERLİKAYA'YI AÇIKLAMA YAPMAYA DAVET ETTİ

Murat Bakan daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı açıklama yapmaya davet etti. Bakan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz?" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMINI SİLİP YENİ TWEET ATTI

Ancak yaşanan durumun CHP'li Murat Bakan'ın zannettiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Bir süre sonra bu paylaşımını hesaplarından kaldıran Murat Bakan, yeni bir paylaşımla silahların bir TRT dizisinde kullanıldığı yönünde bilgi aldığını söyledi. Bakan kendisine gönderilen "Olay böyle değilmiş, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin aracını durdurup almışlar, silahların ağzı kapalı. Savcı iade edin demiş. Yanlış anons" yazan mesajı da paylaştı.

"POLİS KARDEŞLERİMDEN YENİ BİR BİLGİ GELDİ"

Murat Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Attığım twite ilişkin bilgi de polis kaynaklarından gelmişti şimdi İstanbul'dan polis kardeşlerimden yeni böyle bir bilgi geldi. Yunusların TRT Teşkilat dizisine ilişkin aracı durdurduğuna ve savcının silahların iade edin dediğine ilişkin konu ile ilgili bilgi tam olarak netleşince konuyu yeniden paylaşacağım."

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın İstanbul'da Yunus ekiplerince ele geçirildiği iddia edilen silahlar ile ilgili paylaşımının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, silahların "Teşkilat" isimli dizi için kullanıldığı bildirildi.

"TEŞKİLAT DİZİSİNİN ÇEKİMİNDEN GELDİKLERİ ANLAŞILMIŞTIR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, resmi X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle; "4 Mayıs Cumartesi saat 20.00 sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Sarıyer İlçesi Harp Akademileri kavşağında gerçekleştirilen uygulama sırasında, bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, araç bagajın da kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde toplam 141 adet uzun namlulu ve çeşitli mühimmatlar olduğu görülmüş, araçta bulunan 2 şahıs ve silahlar polis merkezine intikal ettirilmiştir. Burada yapılan incelemede; araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde, TRT kanalı da yayımlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu anlaşılmış şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır."