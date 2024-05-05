CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi

CHP\'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti\'nden de açıklama geldi

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bir dizide kullanılan kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen silahları gerçek sandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı açıklama yapmaya davet eden CHP'li Bakan olayın anlaşılmasının ardından yaptığı fotoğraflı paylaşımı silerek düzeltme yayınladı. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de konuya ilişkin detaylı bir açıklama geldi.

05.05.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla İstanbul'da polis tarafından çok sayıda silah ele geçirildiği iddiasını ortaya attı.

BAKAN YERLİKAYA'YI AÇIKLAMA YAPMAYA DAVET ETTİ

Murat Bakan daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı açıklama yapmaya davet etti. Bakan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz?" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi

PAYLAŞIMINI SİLİP YENİ TWEET ATTI

Ancak yaşanan durumun CHP'li Murat Bakan'ın zannettiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Bir süre sonra bu paylaşımını hesaplarından kaldıran Murat Bakan, yeni bir paylaşımla silahların bir TRT dizisinde kullanıldığı yönünde bilgi aldığını söyledi. Bakan kendisine gönderilen "Olay böyle değilmiş, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin aracını durdurup almışlar, silahların ağzı kapalı. Savcı iade edin demiş. Yanlış anons" yazan mesajı da paylaştı.

"POLİS KARDEŞLERİMDEN YENİ BİR BİLGİ GELDİ"

Murat Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Attığım twite ilişkin bilgi de polis kaynaklarından gelmişti şimdi İstanbul'dan polis kardeşlerimden yeni böyle bir bilgi geldi. Yunusların TRT Teşkilat dizisine ilişkin aracı durdurduğuna ve savcının silahların iade edin dediğine ilişkin konu ile ilgili bilgi tam olarak netleşince konuyu yeniden paylaşacağım."

CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın İstanbul'da Yunus ekiplerince ele geçirildiği iddia edilen silahlar ile ilgili paylaşımının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, silahların "Teşkilat" isimli dizi için kullanıldığı bildirildi.

"TEŞKİLAT DİZİSİNİN ÇEKİMİNDEN GELDİKLERİ ANLAŞILMIŞTIR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, resmi X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle; "4 Mayıs Cumartesi saat 20.00 sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Sarıyer İlçesi Harp Akademileri kavşağında gerçekleştirilen uygulama sırasında, bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, araç bagajın da kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde toplam 141 adet uzun namlulu ve çeşitli mühimmatlar olduğu görülmüş, araçta bulunan 2 şahıs ve silahlar polis merkezine intikal ettirilmiştir. Burada yapılan incelemede; araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde, TRT kanalı da yayımlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu anlaşılmış şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır."

CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Murat Bakan, Teşkilat, İstanbul, Dizi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
14:46 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 16:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement