Olay, 2 gün önce Eldeş köyünde yapımı devam eden baraj inşaatında meydana geldi. Baraj inşaatında çalışan Kadir Akın, iddiaya göre dengesini kaybederek, 10 metreden beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Akın, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Akın'ın ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kadir Akın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Baraj inşaatından düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.