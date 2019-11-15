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Barcelona'da Griezmann bilmecesi

6 saat önce

Griezmann: Barcelona'ya gelmeden önce ne kadar zor olacağını biliyordum"Hücumun merkezinde oynamam halinde oyuna daha çok odaklanabilirim""Yıllarca ileri uçta forma giydim, şimdi sol kanata adapte olmalıyım"Didier Deschamps: Atletico'da oynadığı pozisyonda daha iyiydi - İspanya La Liga...

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Griezmann: Barcelona'ya gelmeden önce ne kadar zor olacağını biliyordum

"Hücumun merkezinde oynamam halinde oyuna daha çok odaklanabilirim"

"Yıllarca ileri uçta forma giydim, şimdi sol kanata adapte olmalıyım"

Didier Deschamps: Atletico'da oynadığı pozisyonda daha iyiydi

- İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın sezon başında transfer ettiği Antoine Griezmann, Katalan ekibinde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

Fransa'nın Moldova ile oynadığı ve 2-1 kazandığı UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri müsabakasının ardından basın mensuplarına konuşan Antoine Griezmann, Barcelona kariyerine dair sorulara yanıt verdi. Fransız yıldız, Barcelona'da hala çok şey öğrendiğini dile getirirken, "Barcelona'ya gelmeden önce burada oynamanın ne kadar zor olacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.

GRIEZMANN: YILLARCA İLERİ UÇTA FORMA GİYDİM, ŞİMDİ SOL KANATA ADAPTE OLMALIYIM

Griezmann; Lionel Messi ve Luis Suarez'in hücum hattının en ucunda oynaması nedeniyle sezon başından beri son kanatta görev alırken, Fransız yıldız merkezde oynaması halinde oyuna daha çok odaklanabileceğini söyledi. Griezmann, "Yıllarca ileri uçta forma giydim. Şimdi sol kanatta oynamaya adapte olmalıyım" diye konuştu.

DESCHAMPS: ATLETICO'DA OYNADIĞI POZİSYONDA DAHA İYİYDİ

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise Griezmann'ın Barcelona kariyeri ile ilgili gelen bir soruya, "Griezmann, Barcelona'da şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bunun sebebi ise sahadaki pozisyonu. Atletico Madrid'de oynadığı pozisyonda daha iyi performans gösteriyordu" yanıtını verdi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:46 Kaynak: DHA
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