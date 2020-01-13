Barcelona için Radamel Falcao önerisi! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'da Luis Suarez şoku yaşanıyor. Sezonu kapatan Uruguaylı forvet yerine Barcelona, yeni forvet arayışlarına başladı.



İspanyol Sport gazetesi, Barcelona'da 'Suarez yerine alınabilecek forvetler' başlıklı bir haber yaparken listeye Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'yu da aldı.



FALCAO, CAVANI, GIROUD...



Sezon sonuna kadar bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Barcelona'nın Radamel Falcao, Edinson Cavani ve Olivier Giroud'ı düşünebileceği belirtildi.



Haberin detaylarında Cavani'nin sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve sözleşmeyi yenilemeyeceğine yer verildi. Giroud'un da Chelsea'de oynayamadığı ve ayrılmak istediği yazıldı.



Falcao'nun ise La Liga tecrübesine sahip olduğu ve sezon sonuna kadar Barcelona'ya yardımcı olabileceği kaydedildi. Barcelona'nın yeni transfer yapmaması halinde ise genç futbolcuları Ansu Fati ve Carles Perez'e daha çok süre vereceğine yer verildi.