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Barcelona'nın efsaneleri Puyol ve Xavi'den maaş kesintisi kararına destek
6 saat önce
Barcelona eski kaptanı Carles Puyol, Lionel Messi'nin yüzde 70'lik kesintiyi duyurduğu Instagram paylaşımına cevap vererek, "Sizinle gurur duyuyorum, harikasınız" ifadelerini kullandı.
Barcelona eski kaptanı Carles Puyol, Lionel Messi'nin yüzde 70'lik kesintiyi duyurduğu Instagram paylaşımına cevap vererek, "Sizinle gurur duyuyorum, harikasınız" ifadelerini kullandı.
Takımın Puyol'dan sonraki kaptanı olan eski futbolcu Xavi Hernandez, oyuncuların örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Hepiniz harikasınız, sizleri tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.
Eski Barcelonalı futbolcu Samuel Eto'o da karara destek vererek, "Ne kadar harika. Bütün takıma bravo." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:37
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