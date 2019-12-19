Barcelona-Real Madrid: El Clasico oynanırken çatışmalar - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Barcelona-Real Madrid: El Clasico oynanırken çatışmalar - Son Dakika Dünya

Barcelona-Real Madrid: El Clasico oynanırken çatışmalar

6 saat önce

Barcelona'da, "El Clasico" adıyla bilinen Real Madrid maçı oynanırken, eylemciler Nou Camp stadının dışında polisle çatıştı.

Barcelona'da, "El Clasico" adıyla bilinen Real Madrid maçı oynanırken, eylemciler Nou Camp stadının dışında polisle çatıştı.

Stadyumdaki binlerce kişi İspanyol hükümetine, Katalonya'nın bağımsızlığını isteyenlerle "oturup ve müzakere etme" çağrısı yapan pankartlar açtı.

Maç, dokuz Katalan ayrılkçı liderin hapse atılmasından sonra yaşanan gerilim nedeniyle, geçen Ekim ayında ertelenmişti.

Çok sayıda Barcelona taraftarı ve diğer eylemciler, bölgede bir bağımsızlık referandumu yapılmasını istiyor.

Maçtan önce, gizli bir Katalan protesto grubu olan Demokratik Tsunami, Twitter'da taraftarlara 100 bin bayrak dağıtacağını duyurdu. Ayrıca taraftarlardan şişme toplar getirip üzerine "dünyaya mesaj" yazmaları istendi.

Daha sonra aynı hesaptan, bayrakları tutan ve "özgürlük" diye bağıran taraftarların görüntüleri yayımlandı.

m".

İspanyol makamları, grubu bir suç örgütü olarak tanımlıyor. Grup, geçen ekim ayında Barcelona Havaalanı'nda büyük protestolar düzenleyip, bir ana otoyolu trafiğe kapatmışlardı.

Bu arada, maç sırasında binlerce eylemci stadın dışında toplanıp, "Bağımsızlık" ve "Siyasi mahkumları serbest bırakın" sloganları attı. Eylemciler daha sonra yola, polis tarafından kaldırılan barikatlar kurdu.

Polis, çöp kutularını ateşe veren eylemcilere müdahale etti. Çatışmalarda en az 12 kişinin yaralandığı açıklandı.


Bu arada maç 0-0 sona ererken, Barcelona averajla Real Madrid'in önündeki La Liga liderliğini korumayı başardı.

Barcelona-Real Madrid: El Clasico oynanırken çatışmalar
Real Madrid, El Clasico, Barcelona, Nou Camp, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

El Clasico'da kan aktı! Maç öncesi tarihte bir ilk
Dünyanın en pahalı oyuncusu belli oldu ABD Başkanı Trump'la ilgili görevi kötüye kullanma suçlaması kabul edildi Cezaevine girmek için bisikletliyi ezen evsiz adama ömür boyu hapis

Son Dakika Haberleri
11:46 Tokat'ta bilim tarih müzesi oluşturulacak - Son Dakika Haber
11:44 Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı yanarak battı - Son Dakika Haber
11:41 Türkiye genelinde Google servislerinde erişim çöktü, BTK'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika Haber
11:38 Eşini ve kızını darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
11:38 Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika Haber
11:37 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İslam dünyası dolar egemenliğinden kurtulmalı" - Son Dakika Haber
10:23 Kasa hırsızlarından gazetecilere ilginç çıkış: Beraber mi yaptık? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 11:49:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Barcelona-Real Madrid: El Clasico oynanırken çatışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]