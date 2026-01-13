Barcelona Süper Kupa\'da Şampiyon!

İSPANYA Süper Kupa finalinde rakibi Real Madrid'i mağlup ederek kupanın sahibi olan Barcelonalı futbolcular Türk Hava Yolları (THY) uçağında şampiyonluğu kutladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa finalini Real Madrid'i 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Barcelonalı Türk Hava Yolları (THY) tarafından icra edilen özel uçuşla İspanya'ya döndü. Şampiyonluk kupasıyla THY uçağına binen futbolcular ilk kutlamayı da gökyüzünde yaptı. Futbolcular kupayla poz verirken o fotoğraflar kulübün sosyal medya hesabında paylaşıldı.