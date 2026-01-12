Barcelona, Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Barcelona, Süper Kupa'yı Kazandı

12.01.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona, Arda Güler'in de forma giydiği finalde Real Madrid'i 3-2 yenerek kupayı kazandı.

BARCELONA ile Arda Gülerli Real Madrid'i karşı karşıya getiren, İspanya Süper Kupa finalinde gülen taraf Barcelona oldu. Milli yıldız Arda'nın 68'inci dakikada oyuna girdiği maçı 3-2 kazanan Katalan ekibi kupanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetti.

Barcelona maça; Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric, Balde, de Jong, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha, Lewandowski ilk 11'i ile çıktı.

Milli futbolcu Arda Güler'in yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada Real Madrid ise; Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Gonzalo'dan oluşan 11'le sahada dizildi.

Karşılaşmanın 36'ncı dakikasında Raphinha orta sahada kazanılan top sonrası ceza sahasına girdi. Kaleyi gördürdüğü anda sol ayağıyla yerden sert vuran Brezilyalı yıldız takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

İlk yarının 2'nci uzatma dakikasında Vinicius Junior topla ceza sahasına girdi, sağ ayakla uzak direğe yerden vuruşu skora dengeyi getirdi: 1-1.

Bu golden 2 dakika sonra 45+4'üncü dakikada Barcelona atağında Robert Lewandowski, Pedri'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluştu ve takımını yeniden öne geçiren golü attı: 2-1.

Ancak 45+6'ıncı dakikada sağ taraftan Rodrygo'nun kullandığı kornerde Huijsen'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Gonzalo gole çevirdi: 2-2.

68'inci dakikada Real Madrid'de Valverde'nin yerine milli yıldız Arda Güler oyuna girdi.

73'üncü dakikada Barcelona atağında ceza sahası ön çizgisinde Raphinha'nın vuruşu defansa çarparak ağlarla buluştu: 3-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı 3-2 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

Real Madrid, Arda Güler, Süper Kupa, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona, Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

23:38
Pehlevi’den Trump’a çağrı: İran’ı birlikte yeniden büyük yapalım
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!
22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 02:06:29. #7.11#
SON DAKİKA: Barcelona, Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.