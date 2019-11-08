Son Dakika Haberleri: Barcelona'ya tepki: 'Bize formalarını vermediler'
Son Dakika Spor Barcelona'ya tepki: 'Bize formalarını vermediler'

Barcelona'ya tepki: 'Bize formalarını vermediler'

6 saat önce

Barça maçındaki performansıyla büyük alkış alan Slavia Prag'ın 25 yaşındaki kalecisi Kolar, "Maçtan sonra tanışmak ve forma değiştirmek istiyorduk ancak bize pek iyi davranmadılar.

Barcelona'ya tepki: 'Bize formalarını vermediler', System.String[]

Barça maçındaki performansıyla büyük alkış alan Slavia Prag'ın 25 yaşındaki kalecisi Kolar, "Maçtan sonra tanışmak ve forma değiştirmek istiyorduk ancak bize pek iyi davranmadılar. Bizi hayal kırıklığına uğrattılar" dedi.

Slavia Prag, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 
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