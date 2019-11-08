Barcelona'ya tepki: 'Bize formalarını vermediler'
6 saat önce
Barça maçındaki performansıyla büyük alkış alan Slavia Prag'ın 25 yaşındaki kalecisi Kolar, "Maçtan sonra tanışmak ve forma değiştirmek istiyorduk ancak bize pek iyi davranmadılar.
Barça maçındaki performansıyla büyük alkış alan Slavia Prag'ın 25 yaşındaki kalecisi Kolar, "Maçtan sonra tanışmak ve forma değiştirmek istiyorduk ancak bize pek iyi davranmadılar. Bizi hayal kırıklığına uğrattılar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40
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