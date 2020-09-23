Barcelonalı Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika

Barcelonalı Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oluyor

Atletico Madrid, Uruguaylı golcü Luiz Suarez'in transferi için Barcelona ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki futbolcuyla da anlaşan Madrid ekibi, transferi gerçekleştirmeye çok yakın.

Atletico Madrid, Uruguaylı golcü Luiz Suarez'in transferi için Barcelona ile her konuda anlaştı.

Pasaport sorunları nedeniyle Juventus'a transferi gerçekeşmeyen Suarez, Atletico Madrid ile 2 yıllığına anlaşmıştı. 33 yaşındaki golcü başkent ekibinden yıllık 9 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

JUVENTUS'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Barcelona ile yol ayrımına gelen Suarez, Juventus ile anlaşma aşamasına gelmişti. Ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Pirlo, Uruguaylı forvetin Avrupa Birliği pasaportu olmadığı için sürecin uzayacağını söylemişti.

Barcelonalı Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oluyor

Atletico Madrid, Luis Suarez, Barcelona, Juventus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 00:09

Son Dakika Spor Barcelonalı Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika Spor

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