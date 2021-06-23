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BARINAĞA GİREN YAVRU AKDENİZ FOKUNU BALIKLA BESLEDİLER - Son Dakika

BARINAĞA GİREN YAVRU AKDENİZ FOKUNU BALIKLA BESLEDİLER

23.06.2021 11:28

NESLİ tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, koruma altındaki yavru Akdeniz foku, Antalya'nın Kaş ilçesinde balıkçı barınağında görüntülendi.

NESLİ tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, koruma altındaki yavru Akdeniz foku, Antalya'nın Kaş ilçesinde balıkçı barınağında görüntülendi. Balıkçılar tarafından balıkla beslenen Akdeniz foku, daha sonra gözden kayboldu.

Kaş Balıkçı Barınağı'nda dün sabah tekneler arasında yavru Akdeniz fokunun gezdiğini fark eden turizmci ve tekne sahibi Ergun Dündar, 1,5 metre uzunluğunda ve 70-80 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı. Avdan dönen balıkçılar, Akdeniz fokuna balık verdi. Balığı yiyen Akdeniz foku, bir süre teknelerin altında gezdikten sonra gözden kayboldu. Aynı gün akşama doğru Akdeniz foku, yine tur tekneleri arasında görüldü. Tekneler arasında gezinen fok, daha sonra barınak dışındaki yaşam alanına döndü.

Dalış eğitmenleri ve balıkçılar, yavru olan Akdeniz fokunun bölgede sürekli gezindiğini, arada bir verilen balıkları yemek için barınağa geldiğini söyledi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından dünya üzerinde 750 bireyin yaşadığı, bunun 110 kadarının ise Türkiye kıyılarında olduğu tahmin ediliyor.

BARINAĞA GİREN YAVRU AKDENİZ FOKUNU BALIKLA BESLEDİLER
BARINAĞA GİREN YAVRU AKDENİZ FOKUNU BALIKLA BESLEDİLER
BARINAĞA GİREN YAVRU AKDENİZ FOKUNU BALIKLA BESLEDİLER
BARINAĞA GİREN YAVRU AKDENİZ FOKUNU BALIKLA BESLEDİLER

Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARINAĞA GİREN YAVRU AKDENİZ FOKUNU BALIKLA BESLEDİLER - Son Dakika


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