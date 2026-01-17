Barış Alper Yılmaz 7. Golünü Attı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Müsabakanın 84. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5'ini ligde kaydederken, Turkcel Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er gol attı.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL