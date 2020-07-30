Barış Arduç ve Gupse Özay Çeşme'de evlendi

6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, dün Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran tarafından kıyılan nikahla evlendi. Çiftin, yakın 2 arkadaşı şahit ve tek davetli olurken nikah töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. İkili, "Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikahı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız" dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi.

3 yıl önce teklif etmiştim

Barış Arduç, evlenme teklifini üç yıl önce yaptığını söyledi: "Doğru zaman bugünmüş." Gupse Özay'sa düğün seven bir çift olmadıklarını belirtti ve ekledi: "Onun dizisi biterken, benim filmim başlıyordu. Bir türlü vakti ayarlayamamıştık. Birbirimize hediye almadık. Yarın (bugün) doğum günüm onu bile geçiştirecek." m