Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 'Barış Boyun' ve 'Gündoğmuş' suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 11 Temmuz'da Fatih’te faaliyet gösteren bir iş yerine suç örgütü adına düzenlenen silahlı saldırı ile 22 Temmuz'da suç örgütü liderinin doğum günü nedeniyle Kağıthane Nurtepe’de yol keserek pankart açılması eylemine karıştıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 'Barış Boyun' ve 'Gündoğmuş' suç örgütlerine mensup oldukları değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Barış Boyun grubundan Abdullah D., Cafer Ç., Ozan Y., Viktor Bekir Mehmet Ö., Mücahit Emre A., Yakup G. ve Özcan G. ile Gündoğmuş grubundan Mehmet B., Eren T., Enes K., Cemal İ., Gürkan Taha S. (SSÇ), Aslan D. (SSÇ) ve Gökmen Miraç K. (SSÇ) olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Barış Boyun, Operasyon, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Operasyon Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:53:04. #7.13#
SON DAKİKA: Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.