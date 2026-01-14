Barış Girişimleri Toplantısı Kahire'de

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Kahire'de düzenlenen "Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı"na katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kulaklıkaya, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin daveti kapsamında, Mısır'ın ev sahipliğinde ve BM işbirliğiyle düzenlenen "Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı"na iştirak etti.