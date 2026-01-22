Barış Kurulu Gazze\'yi Odaklandı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Barış Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin olarak, "Bu, yeni bir dönemin ve yeni bir safhanın başlangıcıdır. Elbette şu anda odak noktası Gazze'dir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleştirildiği İsviçre'nin Davos kasabasında Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesinin imza töreninin ardından konuşma gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Gazze'de çözümü imkansız görünmesine rağmen ateşkesin sağlandığını ve savaş esirlerinin kurtarıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler'in (BM) etkisizliğini eleştiren Rubio, "Ne yazık ki, son 70 yıldır birçok durumda bize iyi hizmet etmiş olan kurumların pek çoğu, bu konuda hiçbir şey yapamadı. Ancak Başkan Trump, imkansızı hayal etme vizyonuna ve bunun yapılabilir olduğuna inanma cesaretine sahipti" dedi.

Marco Rubio, "Şimdi elimizde, imkanlarının sınırsız olduğuna inandığım Barış Kurulu var. Elbette her şeyden önce Gazze'deki barış anlaşmasının kalıcı hale gelmesine odaklanacak. Bu sadece bir Barış Kurulu değil aynı zamanda bir Eylem Kurulu'dur. Tıpkı Başkan Trump'ın bir Eylem Başkanı olması gibi" şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanı, Barış Kurulu'nun eyleme odaklı liderlerden oluşan bir grup olduğunu söyledi.

Marco Rubio, "Bu, yeni bir dönemin ve yeni bir safhanın başlangıcıdır. Elbette şu anda odak noktası Gazze'dir" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkes ile bugün çözülmez gibi görünen diğer çatışmalar için de nelerin mümkün olduğunun ortaya konulduğunu vurgulayan Rubio, "Bazıları bugün burada değil ya da kendi ülkelerindeki anayasal sınırlamalar nedeniyle iç prosedürleri aşmak durumundalar. Ancak onlar da katılacak" diye konuştu. Birçok ülkenin bu platforma dahil olmak istediğini vurgulayan Marco Rubio, Barış Kurulu'nun farklı geçmişlerden, dünyanın farklı bölgelerinden, bazıları Hristiyan, bazıları da Müslüman çoğunluklu pek çok ülkeyi bir araya getirdiğini söyledi.

Witkoff, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'a teşekkür etti

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Gazze'deki barış anlaşmasına ulaşılmasını "imkansız ve ulaşılmazın başarılması" olarak nitelendirdi. Witkoff, "Gazze ve Barış Kurulu'nun faaliyet göstereceği diğer tüm yerlerde, geleceğin neler getirebileceğine dair bir umut duygusu oluşturduk. Sayın Başkan, bunu sizin adınıza yürütmüş olmaktan büyük bir onur duyuyorum" dedi.

Steve Witkoff, konuşmasında anlaşmaya ulaşılmasındaki katkıları nedeniyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında yer aldığı bir dizi isme teşekkür etti.

"Gazze'de başarılı olursak, barışın nasıl uygulanacağını tüm dünyaya gösterebiliriz"

Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un ardından söz alan Jared Kushner ise barış anlaşmasının ardından İsrail ve Gazze'de insanların zihniyetlerini, alışkanlıkları ve davranışları nasıl değiştirecekleri konusuna odaklandıklarını söyledi. Kushner, "İki yıllık savaşta 90 bin ton mühimmat kullanıldı, 60 milyon tondan fazla enkaz ortaya çıktı ve on binlerce can kaybı yaşandı. Ateşkes sayesinde 20 maddelik bir plana ulaştık ve burada inanılmaz derecede büyük bir çaba ortaya kondu" diye konuştu.

Gazze'de Birleşmiş Milletler'den (BM) destek aldıklarını ve onlarla iyi çalıştıklarını söyleyen Trump'ın damadı, "Bu yüzden, BM ile birlikte çalışacak Barış Kurulu gibi yeni bir yapıya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"Yeni Gazze, umut veren, sanayiye sahip, insanların gelişebileceği bir yer olabilir"

Bir sonraki adımın güvenlik ve Hamas'ın silah bırakması olacağını ifade eden Kushner, "Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmaz. Kimse gelip inşaya katılmaz. İş sağlamak için yatırıma ihtiyacımız var. Gazze'de uzun süredir adımlar Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 85'ini oluşturuyor. Bu sürdürülebilir değil. İnsanlara onur kazandırmıyor, umut vermiyor. Bu yüzden serbest piyasa ekonomisinin ilkelerini kullanmak istiyoruz. Trump'ın ABD'de uyguladığı yaklaşımın aynısını Gazze Şeridi gibi bir yere götürmek ve insanların kalkınmasına şahit olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gazze'nin yeniden inşası için planlar geliştirdiklerini belirten Kushner, "Refah ile başlanacak. Çok sayıda işçi konutu inşa edilecek. Enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları şimdiden başladı. Yeni Gazze, umut veren, sanayiye sahip, insanların gelişebileceği bir yer olabilir" ifadelerini kullandı.

"Yeni Gazze yönetimi, silahsızlanma konusunda Hamas'la çalışacak"

Jared Kushner, "Gazze'de başarılı olursak, barışın nasıl uygulanacağını tüm dünyaya gösterebiliriz. Silahsızlandırma sürecini şimdi başlatıyoruz. Yeni Gazze yönetimi, bu konuda Hamas'la çalışacak. Eğer silahsızlanma olmazsa, Gazze'nin yeniden inşası mümkün olmaz. Önümüzdeki 100 gün boyunca uygulamaya odaklanacağız" dedi.

Kushner, anlaşmanın Trump'ın liderliği sayesinde ve Türkiye, İsrail, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalışılması sayesinde mümkün olduğunu söyledi. - DAVOS