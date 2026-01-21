Barış Kurulu'na Katılımda Ortak Karar - Son Dakika
Barış Kurulu'na Katılımda Ortak Karar

21.01.2026 20:21
8 ülkenin dışişleri bakanları, Trump'ın Barış Kurulu davetini memnuniyetle karşıladı.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından liderlerine Barış Kurulu'na katılma yönünde ilerleyen daveti memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Bakanlar, ülkelerinin Barış Kurulu'na katılmaya yönelik ortak kararını açıklamaktadır. Katıldığını duyurmuş olan Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil her bir ülke kendi ilgili hukuki ve diğer gerekli usullerine uygun olarak katılım belgelerini imzalayacaktır." ifadesine yer verildi.

Bakanların, ABD Başkanı Trump liderliğinde yürütülen barış çabalarına ülkelerinin desteğini yinelemekte ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'da belirtilen Barış Kurulu misyonunun bir geçiş yönetimi olarak hayata geçirilmesini destekleme konusundaki kararlılıklarının teyit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu misyon, kalıcı bir ateşkesin pekiştirilmesini, Gazze'nin yeniden imarının desteklenmesini ve uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ile devlet kurma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesini hedeflemekte, böylece bölgedeki tüm ülkeler ve halklar için güvenlik ve istikrarın yolunu açmayı amaçlamaktadır."

Açıklamada, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın, liderlerine Barış Kurulu'na katılma yönündeki iletilen davetini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

