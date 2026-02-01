Barış Manço 27. Yılında Anıldı

Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço, vefatının 27. yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen özel etkinlikle anıldı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında, Manço'nun efsanevi televizyon programında yer alan "Adam Olacak Çocuk" teması öne çıkarıldı. Televizyon programındakine benzer şekilde sahneye çıkan minik konukları, Barış Manço kostümü ve makyajıyla oyuncu Yusuf Cerrah karşıladı.

Sahneye çıkan çocuklar, söyledikleri Barış Manço şarkıları, Cerrah'ın sorularına verdikleri masum ve ilgi çekici cevaplarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

"Peruğu takınca benzerliğin farkına vardım"

Barış Manço tiplemesiyle sahneye çıkan oyuncu Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye dahil olma sürecini ve yaşadığı duygusal anları anlattı.

Bugüne kadar benzerliğinin çok farkında olmadığını belirten Cerrah, "Bana 'Barış Manço'yu oynar mısın?' dediklerinde önce 'Ben yapamam' dedim. Çünkü Barış Manço bizim için çok büyük bir değer. Sonra hazırlıklar yapıldı, ikna edildim. Peruğu da takınca benzerliğin farkına vardım ve 'Ben Barış Manço muyum?' demeye başladım ama bu sadece fiziki bir benzerlik, inşallah hayat olarak da sevgi dolu, insancıl bir şekilde ona benzemeye çalışırız ve bu şekilde adam olacak çocuklar yetiştiririz" dedi.

Sahneye çıktığında büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Cerrah, "Ben Barış Manço ile büyüdüm. 'Adam Olacak Çocuk' programına hayranlığım vardı. Kendi mesleğim oyunculuk olmasına rağmen sahneye ilk çıktığımda heyecandan her şeyi unuttum." şeklinde konuştu.

"Barış Manço'nun yetiştirdiği bir çocuk kötü olamaz"

Drama ve tiyatro eğitmeni Zeki Yalçın da yaklaşık 13 yıldır Esenler'deki Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde görev yaptığını belirterek, bu yıl anma töreninde farklı bir konsept denediklerini söyledi.

Genelde anma programlarında konserler düzenlendiğini aktaran Yalçın, "Biz bu sene konser yapmak yerine Barış Manço'nun en çok hatırladığımız 'Adam Olacak Çocuk' konseptini yapmak istedik. Çünkü biz çocukları, gençleri unuttuk. Barış Manço, bize zamanında çocukları hep hatırlatıyordu." ifadelerini kullandı.

Yalçın, usta sanatçının oturuşu, kalkışı, davranışı, konuşma dili ve Türkçeyi doğru kullanımıyla örnek birisi olduğunu vurgulayarak, "Barış Manço'nun yetiştirdiği bir çocuk kötü olamaz. Biz aslında hep böyle düşünüyoruz. Çünkü biz Barış Manço ile büyüyen bir nesiliz." görüşünü paylaştı.

"Çocukların sahnede ne söyleyeceği anlık gelişti"

Esenler Belediyesi Kültür Müdürlüğü Görsel Sanat Yönetmeni Kader Peker Özaytan ise projenin hazırlık aşamasından bahsederek, "Barış Manço hepimizin ağabeyi. Arkadaşlarımız böyle bir proje düşünmüşler, ben de görsel hazırlık sürecine destek verdim. Çocukların sahnede ne yapacağı, ne söyleyeceği anlık gelişti. Tıpkı programın orijinalindeki gibiydi." diye konuştu.

Özaytan, Barış Manço'nun gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, usta ismin unutulmaz şarkıları ve anıları katılımcılarla paylaşılırken 7'den 77'ye Barış Manço'nun sevenleri duygu dolu anlar yaşadı.