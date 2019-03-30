Son Dakika Haberleri: Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

18 dakika önce

USTA sanatçı Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
USTA sanatçı Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayatını kaybeden Muhittin Kocataş için Kanlıca İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dün hayatını kaybeden Kocataş için düzenlenen cenaze törenine Barış Manço'nun eşi İnci Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço katıldı. Taziyeleri aile üyeleri kabul ederken öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Kanlıca Mezarlığı'ndaki Aile kabristanına defnedildi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:11 Kaynak: DHA

Kanlıca, Barış Manço, Güncel
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