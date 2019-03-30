Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

USTA sanatçı Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı.

USTA sanatçı Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayatını kaybeden Muhittin Kocataş için Kanlıca İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dün hayatını kaybeden Kocataş için düzenlenen cenaze törenine Barış Manço'nun eşi İnci Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço katıldı. Taziyeleri aile üyeleri kabul ederken öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Kanlıca Mezarlığı'ndaki Aile kabristanına defnedildi.



- İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti

Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu

Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı